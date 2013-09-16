Вот так кадр!



ИДЕЯ: наличие таковой обязательно, причем просматриваться на снимках она должна без вспомогательных оптических средств.

РЕСУРС ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ: ваши эмиратские каникулы.

Удачные кадры будут выложены на сайте, ну а уникальные обещаем опубликовать в харде.

Творческих успехов! Мы предлагаем всем желающим присылать самые удачные снимки к нам в редакцию. Основные требования:ИДЕЯ: наличие таковой обязательно, причем просматриваться на снимках она должна без вспомогательных оптических средств.РЕСУРС ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ: ваши эмиратские каникулы.Удачные кадры будут выложены на сайте, ну а уникальные обещаем опубликовать в харде.Творческих успехов!