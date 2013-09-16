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Новости туризма
Бизнес-новости ОАЭ
23 сентября 2013 года
В Абу-Даби появилась гостиница сети Dusit
В эмирате Абу-Даби в ОАЭ на днях состоялось торжественное открытие нового шикарного гостиничного комплекса крупной тайской гостиничной сети Dusit – от...

23 сентября 2013 года
В дубайском кафе теперь подают чай с настоящим 22-каратным золотом
23 сентября 2013 года
Авиакомпания Flydubai запустила новые рейсы в Киев и Одессу
16 сентября 2013 года
FlyDubai начинает летать в Волгоград
23 сентября 2013 года
ОАЭ запускает проект на строительство 10000 домов в Эмиратах на $ 408 млн
23 сентября 2013 года
DMCC в Дубае становится самой большой свободной экономической зоной в ОАЭ

Вечный зов
Арабский кофе – Аль Гахва
И «топорам», и «олимпийцам»

Статьи «Ориентир-Турист»
Статьи «Ориентир-Туроператор»
Статьи «Ориентир-Казахстан»
Но я молчать не буду!
Нравы и обычаи Востока
Не секрет, что испорченный отдых для туриста хуже катастрофы вселенского масштаба. И тут, и там турфирмы ругают за недобросовестность и безала­берность. Но всегда ли жалобы туристов обоснованы? ОРИЕНТИР с помощью туристических компаний лишь собрал для вас информацию, а судить — вам.

В Дубай НЕ ЕДУТ ЗА ТУМАНОМ
Хочу свой бизнес в ОАЭ!
Свадьба в стиле тысяча и одна ночь
Увидеть Дубай и... онеметь!
Машу маслом не испортишь
Ice Land аквапарк в Рас Аль-Хайме
Ice Land аквапарк в Рас Аль-Хайме
Аквапарк ICE LAND – это первая ласточка WOW RAK – нового крупномасштабного проекта, который будет включать в себя помимо ICE LAND также Парк развлечений PLANET EARTH, Торговый Центр MALL OF RAS AL KHAIMAH и специальные курортные объекты...

Заповедник и парк диких животных в Аль Айне
Самый большой в мире крытый тематический парк развлечений Ferrari World Abu Dhabi
Чудесная страна KIDZAНИЯ
KIZAD — промзона будущего
KIZAD — промышленная зона будущего
Новая промышленная зона поможет диверсифицировать экономику эмирата Абу-Даби, ориентированную на добычу и экспорт нефти. С одной стороны — пустыня, с другой — Персидский залив, а между ними — Khalifa Industrial Zone, или Kizad...

Астанинский Саммит ОБСЕ — звездный час Казахстана!
Дубай пересматривает стратегию
Новая эра для газовой промышленности Ближнего Востока


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Вот так кадр!

Вот так кадр!
Мы предлагаем всем желающим присылать самые удачные снимки к нам в редакцию. Основные требования:
ИДЕЯ: наличие таковой обязательно, причем просматриваться на снимках она должна без вспомогательных оптических средств.
РЕСУРС ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ: ваши эмиратские каникулы.
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Творческих успехов!


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