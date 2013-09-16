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Не секрет, что испорченный отдых для туриста хуже катастрофы вселенского масштаба. И тут, и там турфирмы ругают за недобросовестность и безалаберность. Но всегда ли жалобы туристов обоснованы? ОРИЕНТИР с помощью туристических компаний лишь собрал для вас информацию, а судить — вам.
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Аквапарк ICE LAND – это первая ласточка WOW RAK – нового крупномасштабного проекта, который будет включать в себя помимо ICE LAND также Парк развлечений PLANET EARTH, Торговый Центр MALL OF RAS AL KHAIMAH и специальные курортные объекты...
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Новая промышленная зона поможет диверсифицировать экономику эмирата Абу-Даби, ориентированную на добычу и экспорт нефти.
С одной стороны — пустыня, с другой — Персидский залив, а между ними — Khalifa Industrial Zone, или Kizad...